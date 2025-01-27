Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 27 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 27 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 27 января, в связи с проведением плановых работ на подстанциях ТП 33–06, ТП 33–07, ТП 33-08 в 33 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии. Под ограничением будут жилые дома: 22/1, 22/2.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 27 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться в 5 микрорайоне, временно отключат техническую воду в доме № 23.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4, 5, 6, 22 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 9, 13, 34, микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители дома №18 в 9 микрорайоне жалуются на отсутствие отопления.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.