В Актау временно закроют участок дороги между 9 и 10 микрорайонами

Участок дороги между 9 и 10 микрорайонами перекроют сегодня, 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото с сайта invite.viber.com

По информации администрации, сегодня, 27 января, временно перекроют одно направление дороги между 9 и 10 микрорайонами.

Дорогу перекроют из-за экстренного ремонта инженерных сетей. После завершения ремонтных работ движение будет восстановлено, - сообщили в администрации.

Акимат просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.