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27.01.2025, 15:14

Дорогу Жанаозен-Кендерли отремонтируют в 2025 году

Общество 0 1 118 Лиана Рязанцева

Дорогу Жанаозен-Кендерли протяженностью 156 километров отремонтируют в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

Фото с сайта visitmangystau.kz
Фото с сайта visitmangystau.kz

По данным министерства транспорта РК, в этом году будет проводиться поэтапная реализация новых дорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс. километра.

В числе значимых проектов 2025 года ключевыми являются:

  • Жанаозен-Кендерли (156 км);
  • Актобе-Улгайсын (234 км);
  • Караганда-Жезказган (572 км);
  • обход города Сарыагаш (102 км);
  • обход города Кызылорда (20 км);
  • Атырау – Доссор (86 км);
  • обход города Рудный (16,9 км);
  • обход города Петропавловск (8 км).

Реализация инфраструктурных инициатив позволит задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий. В 2025 году в рамках строительства новых дорог будет создана 31 тысяча рабочих мест и привлечены дополнительные инвестиции. Увеличение полос движения на дорогах позволит предупредить и сократить дорожно-транспортные происшествия. Строительство и реконструкция автомобильных дорог существенно улучшит деловую активность, создаст необходимые условия жизни для граждан страны, обеспечив доступ к медицинским и образовательным учреждениям, продовольственным точкам, культурным центрам, - говорится в сообщении.   

В акимате области корреспонденту Lada.kz сообщили, что 50 километров дороги Жанаозен-Кендерли будут подвергнуты капитальному ремонту, а оставшийся участок – среднему ремонту.

Напомним, в Кендерли начато строительство курортной зоны. Там же, в соответствии с поручением Главы государства, в 2025 году будет построен новый аэропорт. Ведутся работы по оформлению земельного участка и проектированию данного объекта.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
шаман
шаман
Жанаозен-Кендерли (156 км)?
27.01.2025, 10:39
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