Дорогу Жанаозен-Кендерли отремонтируют в 2025 году

Дорогу Жанаозен-Кендерли протяженностью 156 километров отремонтируют в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Казахстана.
По данным министерства транспорта РК, в этом году будет проводиться поэтапная реализация новых дорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс. километра.
В числе значимых проектов 2025 года ключевыми являются:
Реализация инфраструктурных инициатив позволит задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий. В 2025 году в рамках строительства новых дорог будет создана 31 тысяча рабочих мест и привлечены дополнительные инвестиции. Увеличение полос движения на дорогах позволит предупредить и сократить дорожно-транспортные происшествия. Строительство и реконструкция автомобильных дорог существенно улучшит деловую активность, создаст необходимые условия жизни для граждан страны, обеспечив доступ к медицинским и образовательным учреждениям, продовольственным точкам, культурным центрам, - говорится в сообщении.
В акимате области корреспонденту Lada.kz сообщили, что 50 километров дороги Жанаозен-Кендерли будут подвергнуты капитальному ремонту, а оставшийся участок – среднему ремонту.
Напомним, в Кендерли начато строительство курортной зоны. Там же, в соответствии с поручением Главы государства, в 2025 году будет построен новый аэропорт. Ведутся работы по оформлению земельного участка и проектированию данного объекта.
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