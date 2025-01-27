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27.01.2025, 15:59

На три месяца закроют таможенный пункт пропуска «Тажен»

Общество 0 2 378 Лиана Рязанцева

На три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц и транспортных средств через пункт пропуска «Тажен». Об этом сообщили в департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

 

Фото с сайта kapital.kz
Фото с сайта kapital.kz

В ДГД региона сообщили, что по согласованию с узбекистанской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска – таможенный пост «Тажен» (дислоцированного на казахстанско-узбекистанской государственной границе) на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн.

Во время указанного срока перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн будут осуществляться через следующие пункты пропуска:

  • «Б.Конысбаев» (РК) - «Яллама» (РУз): физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонн;
  • «Капланбек» (РК) - «Зангиота» (РУз): физические лица, легковые автомобили, автобусы;
  • «Сырдарья» (РК) - «Малик» (РУз), а также «Целинный» (РК) –«Ок олтин» (РУз): легковые автотранспортные средства, физические лица.

Кроме того, учитывая близость пункта пропуска «Тажен» к железнодорожной станции «Бейнеу» в Мангистауской области, сообщаем, что пересечение границы физическими лицами может осуществляться железнодорожным транспортом по поездам международных пассажирских перевозок, - подчеркнули в ДГД региона.

Напомним, в 2024 году на таможенных пунктах пропуска «Темир-баба» и «Тажен» в регионе внедрена автоматизированная система электронной очереди. Технология позволяет предварительно забронировать очередь и автоматизировать процесс проверки документов. 

В этом же году для увеличения пропускной способности в регионе проводилась реконструкция автомобильных пунктов пропуска «Темир-баба» (госграница с Республикой Туркменистан) и «Тажен» (госграница с Республикой Узбекистан).

 

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