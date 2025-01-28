Буллинг в школе Актау: родители не смогли прийти к обоюдному соглашению

В управлении образования Мангистауской области прокомментировали инцидент в школе-лицее №7, ученица которого подверглась буллингу со стороны одноклассника.

Фото с сайта admmegion.ru

По информации управления образования региона, сегодня, 27 января, обе стороны встретились для разрешения спора в порядке медиации.

Стороны не смогли прийти к полному соглашению. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем совещании по делам несовершеннолетних при акимате. Ребенок будет поставлен на внутришкольный учет, с ним будет проведена необходимая профилактическая работа. Кроме того, родители привлечены к административной ответственности, - сообщили в управлении.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратился житель Актау Сергей Жигунов. Он рассказал о том, что его дочь учится в 6 классе школы-лицее №7, расположенной в 5 микрорайоне, а его супруга работает здесь же завучем, учителем русского языка и литературы. Мужчина сообщил, что его дочь стала жертвой буллинга со стороны одноклассника, также были задеты честь и достоинство его супруги.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 127-2 (Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего. Шольник поставлен на учет.