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28.01.2025, 12:35

Вторая АЭС в Казахстане может быть построена в Мангистау – эксперт

Общество 0 8 328 Наталья Вронская

Отечественный политолог Газиз Абишев порассуждал о том, где будут построены АЭС в Казахстане. Одно из предположений эксперта – Мангистауская область.

Иллюстративное фото с сайта mk-kz.kz
Иллюстративное фото с сайта mk-kz.kz

Как сообщил Газиз Абишев в своем Telegram-канале, премьер-министр Олжас Бектенов говорит о готовности заключить в ближайшие месяцы соглашения о строительстве первой АЭС в Алматинской области.

Видимо, решение о вендоре почти созрело, - говорит эксперт.

Также он считает, что подходящим местом для второй АЭС может стать Магистауская область.

Вместе с тем, необходимо определиться с местами строительства второй станции. Думается, что одним из таких мест может стать Мангистауская область. При этом, в целом на три будущие станции будет, как минимум, два разных основных подрядчика, - заключил Газиз Абишев.

Напомним, осенью 2024 в стране прошел референдум по вопросу строительства атомной электростанции, итоги которого свидетельствуют о значительной поддержке этого проекта населением страны. До этого в Актау проводились общественные слушания и разъяснения среди населения на тему строительства АЭС в регионе. Ветеран атомной энергетики в РК рассказал корреспонденту Lada.kz, как запускался БН-350.

Для справки:

Вендор (в контексте АЭС – прим. автора) – это потенциальный поставщик ядерных технологий, среди которых рассматриваются различные компании. 

Выбор вендора осуществляется на основании ряда критериев, таких как опыт реализации проектов, цена, длительность гарантийного обслуживания, число перезагрузок ядерного топлива, логистика, локализация местного оборудования и материалов, обучение кадров. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
И что, все уже забыли или забили на то что рефердум был по строительству одной атомной станции? Во вторых, до сих пор нет объективного анализа независимой стороны о том что будет выгодней, безопасней и дешевле атомная станция или энергетический комбинат работающий на газу которого у нас много, который сжигается на факелах просто так и за что на миллиарды штрафуют недропользователей или штрафовать выгодней нашему действующему правительству? И если такой анализ независимой стороны будет, то желательно из США, так как вроде бы США не претендует на постройку АЭС и у них нет политического давления и потенциального конфликта интересов, в отличии от РФ, Китая, ЕС, Южной Кореи и естественно самого правительства РК. По мне, то я полагаю что в западном Казахстане будет выгодней энергокомбинат на газу, и кажется их можно реализовать в каждой области почти и уже от сюда пустить энергию в другие регионы.
28.01.2025, 12:01
Sara19k
Sara19k
))))))))))))да кто вам позволит? откуда у вас специалисты???? ОЧНИТЕСЬ!
28.01.2025, 10:46
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