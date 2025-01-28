Вторая АЭС в Казахстане может быть построена в Мангистау – эксперт

Отечественный политолог Газиз Абишев порассуждал о том, где будут построены АЭС в Казахстане. Одно из предположений эксперта – Мангистауская область.

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Как сообщил Газиз Абишев в своем Telegram-канале, премьер-министр Олжас Бектенов говорит о готовности заключить в ближайшие месяцы соглашения о строительстве первой АЭС в Алматинской области.

Видимо, решение о вендоре почти созрело, - говорит эксперт.

Также он считает, что подходящим местом для второй АЭС может стать Магистауская область.

Вместе с тем, необходимо определиться с местами строительства второй станции. Думается, что одним из таких мест может стать Мангистауская область. При этом, в целом на три будущие станции будет, как минимум, два разных основных подрядчика, - заключил Газиз Абишев.

Напомним, осенью 2024 в стране прошел референдум по вопросу строительства атомной электростанции, итоги которого свидетельствуют о значительной поддержке этого проекта населением страны. До этого в Актау проводились общественные слушания и разъяснения среди населения на тему строительства АЭС в регионе. Ветеран атомной энергетики в РК рассказал корреспонденту Lada.kz, как запускался БН-350.

Для справки:

Вендор (в контексте АЭС – прим. автора) – это потенциальный поставщик ядерных технологий, среди которых рассматриваются различные компании.

Выбор вендора осуществляется на основании ряда критериев, таких как опыт реализации проектов, цена, длительность гарантийного обслуживания, число перезагрузок ядерного топлива, логистика, локализация местного оборудования и материалов, обучение кадров.