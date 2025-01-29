Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 29 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 29 января.

Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 29 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 29 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

7 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 19;

15 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 34, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 70, 41А, 41Б, 65, 67, жилой комплекс «Овация»;

19А микрорайон, отключили питьевую воду в здании музея;

22 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 7А, 7Б, 9, 10Б, 10;

33 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 19, 20, 21, 22.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 9, 25 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

3 микрорайон, дома №№ 30, 31;

9 микрорайон, дом №18;

14 микрорайон, дом №19.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.