Памятник казахским биям установили перед одним из судов в Мангистау

Торжественное открытие памятника стало одним из значимых событий в общественно-политической жизни района, сообщает пресс-служба Бейнеуского районного суда.

Фото пресс-службы Бейнеуского районного суда

Памятник-бюст знаменитым казахским биям – Толе би, Казыбек би и Айтеке би установили перед зданием районного суда в селе Бейнеу.

На церемонии открытия присутствовали аким района Рахымжан Шалбаев, председатель районного суда Еркебулан Аппасов, руководители всех исполнительных и внутренних органов района, секретарь районного маслихата, руководитель аппарата, судьи и сотрудники суда.

Аким района Рахымжан Шалбаев, открыв памятник, отметил важность казахских биев в истории и их роль в формировании степного права.

Толе би, Казыбек би и Айтеке би прославились не только своим ораторским мастерством, но и мудростью в управлении государством. В частности, Толе би призывал к единству и согласию, Казыбек би защищал народ от внешних угроз своей красноречивостью, а Айтеке би был примером справедливости и принимал смелые решения, укрепляя законы степи.

Торжественное мероприятие завершилось концертом районных художественных коллективов. Они исполнили песни и кюи, воспевающие дух казахского народа и прославляющие национальные традиции.