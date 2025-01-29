Находки кладоискателя в Мангистау: видео набрало более миллиона просмотров

Актауский кладоискатель, по совместительству путешественник, рыбак и охотник, решил проверить, что таит колодец у подземной мечети Султан Эпе.

Кадр видео

Автор Instagram-паблика @kladoiskateli_mangystau рассказал, что на днях он отправился за водой в подземную мечеть Султан Эпе. После подумал, что в этом колодце может оказаться что-то ценное, потому что, согласно легенде, он был вырыт еще в 13-14 веке.

Поисковым магнитом с силой притяжения 400 килограммов он достал со дна колодца 29 металлических ведер, ржавые монеты, используемые сейчас в обороте, замки, болты и многое другое. Кроме того, нашел там и мусор.

Соединил приятное с полезным, - делится автор видео.

Свои видео кладоискатель выкладывает на канале в Youtube.

Кстати, в TikToke видео набрало более миллиона просмотров за два дня.