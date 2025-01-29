Одну из дорог реконструируют в Актау

Фото предоставила пресс-служба акимата города

В Актау реализуется проект реконструкции автомобильной дороги от Специализированного центра обслуживания населения до автозаправочной станции «Нурас». В настоящее время проводятся работы по строительству дороги от пересечения с АЗС «Кездесу» и 35 микрорайоном, до памятника «Шотан батыр».

Протяженность дорожного полотна по проекту составит 4088 метров. Дорога будет расширена до 4–6 полос.

Работы будут проводиться поэтапно, с целью минимизации заторов.