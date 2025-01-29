В Мангистау начался процесс по делу экс-председателя Актауского городского суда

Сегодня, 29 января 2025 года, в Мунайлинском районном суде начался судебный процесс по делу экс-председателя Актауского городского суда и частного судебного исполнителя, обвиняемых в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. Корреспондент Lada.kz оказался единственным представителем СМИ, присутствовавшим в зале суда.

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На скамье подсудимых экс-председатель Актауского городского суда Мангистауской области Бауржан Шайдуллин и частный судебный исполнитель Ринат Джанахметов.

Подсудимым вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса. Бауржану Шайдуллину – часть 4 статьи 28, пункт 2 часть 3 статьи 367, часть 3 статьи 24, пункт 2 часть 3 статьи 190 УК РК.

Второму подсудимому - часть 4 статьи 28, пункт 2 часть 3 статьи 367 и часть 1 стати 190 УК РК.

Судебное разбирательство возглавляет председатель Мунайлинского районного суда Серик Наурызбаев.

По подсчетам корреспондента редакции, со стороны защиты в процессе участвуют шесть адвокатов.

Прокурор отказался от комментариев, сославшись на пресс-службу областной прокуратуры.

Защитники не разрешили фотографировать себя и своих подзащитных.

Для справки:

Статья 28. Виды соучастников уголовного правонарушения. Часть 4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Статья 367. Дача взятки. Часть 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

Пункт 2 - в крупном размере.

Статья 24. Приготовление к преступлению и покушение на преступление.

Часть 3. Покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Статья 190. Мошенничество

Часть 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Часть 3. Мошенничество, совершенное:

Пункт 2 - лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения.

Напомним, председатель Актауского городского суда Мангистауской области и частный судебный исполнитель обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. В июне 2024 года председателя Актауского суда арестовали. Также соучастник преступления, передававший деньги председателю Актауского городского суда, заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау.

В декабре 2024 года Агентством по противодействию коррупции завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя. 5 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.