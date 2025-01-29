«Стальная дюймовочка»: как маленькая женщина из Актау живет свою большую жизнь

При взгляде на лучезарную Гаухар Омирзакову невольно с языка срывается «дюймовочка». Рост девушки 121 сантиметр. По признанию самой Гаухар, упомянутое обстоятельство никак не мешает ей в жизни – с юных лет она работает, крепко любит свою семью и друзей, а также занимается… Парапауэрлифтингом. История героини – в материале корреспондента Lada.kz .

Фото: instagram.com/g121293/

Гаухар Омирзаковой 31 год, она родом из Бейнеу. В 1998 году ее семья решает переехать в Актау. Здесь девушка училась в обычной школе №15 с первого по 11 класс.

После получения среднего образования Гаухар поступает в ныне Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева в Алматы, где получает степень бакалавра, изучая транспортное строительство.

По чистой случайности она попала в параспорт. Первое знакомство с ним состоялось в южной столице, и вот уже три с половиной года он занимает отдельное место в сердце Гаухар.

О том, что есть параспорт, я узнала, когда училась в Алматы. Я шла по улице и меня заметили тренеры, которые предложили заниматься у них. Я согласилась, занималась после учебы легкой атлетикой, а именно толканием ядра, - рассказала она.

К слову, родители интерес Гаухар к парадисциплинам оценили не сразу.

Я приехала на зимние каникулы в Актау, рассказала родителям о своем новом увлечении, они были против, не понимали, зачем мне это нужно, и я перестала заниматься. Когда окончила ВУЗ, те же тренеры мне снова позвонили, просили вернуться в параспорт, я согласилась, так как все равно ждала направление на работу по специальности. В это же время подрабатывала продавцом в магазине, - рассказала она.

После получения направления девушка уехала трудиться в компании «Қазақстан темір жолы» в город Атбасар, что под Астаной. В параспорте снова наступил перерыв. Героиня материала тогда параллельно получала степень магистра и жила на два города.

Когда пришло время защищать диссертацию, я вернулась в Алматы, и думала, что если я еще немного поживу в Атбасаре, то останусь там навсегда. И я уволилась, осталась жить в южной столице, работала восемь месяцев не по профессии – продавцом в магазине. В силу особенностей сна, я работала в ночные смены, мне так легче было. От работы ночью никогда не испытывала страха, плюс мы всегда выходили на смену в паре, - поделилась она.

В какой-то момент Гаухар морально устала, и, решив сменить обстановку, ненадолго переехала в Актобе к своей тете, а затем вернулась в Актау.

Когда приехала в Актау, начала искать места, где можно заниматься параспортом. В этом мне помогли тренеры из Алматы. Почти сразу нашла работу в одном ТОО, отвечала за документацию. Сейчас вот уже почти на протяжении шести лет тружусь в ЦОНе в 15 микрорайоне, - рассказала она.

Нужно отметить, что, несмотря на то, что героиня материала определила место, где занимаются параспортом, пошла она туда не сразу. Однако спорт сам вернулся в ее жизнь.

Как-то я переходила дорогу, меня заметил спортсмен и позвал заниматься в «Мангистау арену». Я познакомилась с тренером, стала ходить на тренировки, и продолжаю делать это по сей день, выбрав парапауэрлифтинг, - поделилась она.

На текущий момент девушка состоит в региональной сборной. Она рассказала о своих первых успехах в парапауэрлифтинге.

Я занималась этой дисциплиной четыре месяца, и в 2021 году выступила на своих первых соревнованиях – Спартакиаде в Астане. Заняла третье место, подняв 52 килограмма при своем весе в те же 52 килограмма. Правда, это можно назвать везением, потому что нас всего было три человека, - рассказала она, смеясь.

В этом же году Гаухар отправилась на международные соревнования в Грузию. По ее словам, занять какое-либо место не было ее главной целью – она хотела прочувствовать совершенно иной уровень таких мероприятий.

В моей весовой категории было 15 человек, я заняла предпоследнее место, - снова с улыбкой поделилась она.

Первые результаты бойкую Гаухар не устроили, и девушка начала более усердно заниматься парапауэрлифтингом. Плоды в виде призовых мест не заставили себя долго ждать.

В 2022 году в Талдыкоргане заняла второе место – это в какой-то момент превратились в тенденцию. Первое «золото» я взяла в 2024 году на первенстве страны в Таразе. Тогда я подняла 85 килограммов в весовой категории до 61 килограмма. Недавно была в Алматы, тоже заняла первое место, подняв 91 килограмм, - рассказала она.

Несмотря на все еще имеющийся стереотип разделения видов спорта на «мужские» и «женские», окружение Гаухар абсолютно нормально относится к ее увлечению. Более того, некоторые коллеги не знали о парапауэрлифтинге, пока девушку не приехали поздравлять с медалью на рабочее место.

Также жительница Актау поделилась с корреспондентом Lada.kz и о том, как на нее реагируют окружающие.

У меня вообще нет комплексов по поводу моей внешности. В школе одноклассники ко мне относились хорошо. До сих пор с ними дружу, хожу в гости, - рассказала с улыбкой она.

Спорится все у Гаухар и в быту. Она рассказала, что научилась «вести хозяйство» еще с 12 лет. Каждый раз приезжая к родителям, она не забывает помогать им по дому.

Девушка призналась, что всегда стремилась стать самостоятельной и независимой.

Раньше я жила вместе с семьей, потом они приняли решение переехать в село, а я осталась в городе. Просто не захотела в аул (Улыбается – прим. авт.). Я всегда стремилась ни от кого не зависеть, быть самостоятельной, не люблю ни у кого ничего просить. Работать начала со студенчества, и с тех пор продолжаю это делать. В этом есть заслуга моих родителей: мама всегда говорила, что рассчитывать и надеяться в большей степени всегда нужно на себя, - поделилась она.

Гаухар с членами семьи

Гаухар Омирзакова рассказала о планах на ближайшее будущее. В июне текущего года она намерена выступить на Спартакиаде в Астане – той самой, первой, о которой сейчас вспоминает с улыбкой и смехом. Кроме того, девушка твердо решила попасть на чемпионат мира, который состоится в Каире в октябре – он станет путевкой на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе (США) в 2028 году.