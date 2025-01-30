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29.01.2025, 19:37

Какую социальную помощь получат мангистаусцы в 2025 году

Общество 0 909 Сергей Кораблев

С 2025 года введен новый подход к назначению адресной социальной помощи (АСП), сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото с сайта ortcom.kz
Фото с сайта ortcom.kz

На государственную адресную социальную помощь по Мангистауской области в этом году предусмотрено 1,9 млрд тенге. В том числе 1,5 млрд тенге - за счет трансфертов общего характера, 0,4 млрд тенге - из местного бюджета. Наряду с этим в 2025 году будет предоставлена дополнительная выплата в размере 1,5 месячного расчетного показателя, то есть 5 898 тенге для детей от 1 до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи.

В 2023 году расходы на адресную социальную помощь составили 2,4 млрд тенге. Ее получателями стали 17 992 человек или 3 350 семей. В 2024 году общая сумма адресной социальной помощи составило 1,8 млрд тенге, получателей 14 599 человек или 2 715 семей.

С 2025 года введен новый подход к назначению адресной социальной помощи для малообеспеченных граждан, который определяются на уровне 35% от среднего мединанного дохода, но не ниже текущего уровня, то есть на уровне 70% от регионального прожиточного минимума.

Следует отметить, в 2025 году  работа участковых комиссии переведена на новый формат. Предоставление АСП основывается на проверке материального положения семьи. До 2025 года данная работа проводилась в бумажном виде и требовала организационных мероприятий для подписания. В целях исключения формального подхода и автоматизации рабочего процесса было разработано мобильное приложение «FSM Social» для участковых комиссий. 

По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Нурбола Телегенова, для граждан, относящихся к социально-уязвимым группам, предусмотрена единовременная социальная помощь.

В 2025 году на оказание единовременной материальной помощи к праздничным и знаменательным датам для лиц из социально уязвимых групп населения запланировано оказание помощи в размере 4,2 млрд тенге для 82 000 граждан. 


Также предусмотрено оказание единовременной материальной помощи в случае возникновения сложных жизненных ситуаций для социально уязвимых групп населения. В 2025 году планируется предоставление помощи 3 100 гражданам на сумму 0,3 млрд тенге.

Для возмещения расходов на обучение детей с инвалидностью на дому также предоставляется социальная помощь в размере 5 МРП ежемесячно. В 2024 году 593 детям с инвалидностью были выплачены средства на сумму 84,1 млн тенге. В 2025 году планируется оказание помощи 647 детям на сумму 108,6 млн тенге, - отмечает Нурбол Телегенов.

 

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