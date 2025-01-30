Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 30 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 30 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 30 января, в связи с проведением плановых работ в 33 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии в жилых домах №№ 6, 7, «Аяулы Ана».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 30 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

5 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 27;

7 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 19;

15 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 34, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 70, 41А, 41Б, 65, 67, жилой комплекс «Овация»;

21 микрорайон, отключили питьевую воду в государственных учреждениях и на частных объектах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 4, 13, 19А, 34 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

3 микрорайон, дома №№ 30, 31;

13 микрорайон, дом № 36.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.