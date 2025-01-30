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30.01.2025, 12:45

В Актау запускают субсидируемые рейсы в Туркестан и Кокшетау

Общество 0 3 917 Лиана Рязанцева

Названа авиакомпания, которая будет выполнять субсидируемые рейсы из Актау в Туркестан и Кокшетау, сообщает Tengri Travel.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Согласно информации, 27 января состоялся конкурс для авиакомпаний на субсидируемые маршруты 2025 года. Выяснилось, что определен перевозчик на направления: Туркестан – Актау, Туркестан – Уральск и Кокшетау – Актау. Им стал SCAT. Авиакомпания подтвердила данную информацию Tengri Travel.

Самолеты SCAT будут летать по направлению Туркестан – Актау – Туркестан по средам и субботам с 1 марта.

Рейсы по направлению Кокшетау – Актау – Кокшетау будут летать по понедельникам и четвергам с 3 февраля.

Корреспондент lada.kz проверил наличие билетов через приложение Kaspi.kz. Билеты уже в продаже.

Стоимость билета в одну сторону Актау — Кокшетау составляет 30 000 тенге.

Билеты на рейс Актау – Туркестан стоит 28 000 тенге в одну сторону.

Для справки: Субсидируемые рейсы — это рейсы, на которые государство предоставляет финансовую поддержку авиакомпаниям, чтобы снизить стоимость билетов для пассажиров.

 

 

 

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
bekenova
bekenova
Это с субсидированием такие дорогие билеты - на 19 март - 42 тыс, а без субсидии тогда сколько?
30.01.2025, 10:09
Intel
Intel
Қашан Ақтау-Тараз бағытына ұшақ ұшады екен?
30.01.2025, 08:09
Intel
Intel
Қашан Ақтау-Тараз бағытына ұшақ ұшады екен?
30.01.2025, 08:09
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