Мангистауские врачи провели сложнейшую операцию по удалению крупной опухоли

Операцию по удалению крупной опухоли провели Мангистауские врачи. Операция длилась 4,5 часа. Об этом сообщается на странице филиала Фонда социального медицинского страхования по Мангистауской области в Instagram.

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По данным Фонда, 78-летняя жительница Мангистау более шести месяцев испытывала боли в правом бедре, которые со временем усиливались. Специалисты рекомендовали ей пройти комплексное обследование на наличие опухолей мягких тканей. После диагностики женщина получила консультацию анестезиологической команды.

В результате проведена сложная операция по удалению крупной опухоли мягких тканей в верхней трети правого бедра с пахово-бедренной лимфодиссекцией. Операцию проводил доктор Махамбетов Алпамыс-Батыр совместно с кардиохирургической бригадой клиники «Sofie Medgroup» под руководством Ордабаева Ернура и Тураманова Амиржана. Сложность операции заключалась в тесном прилегании опухоли к бедренным сосудам и их ветвям справа, что потребовало особой осторожности и тщательности в ходе вмешательства, - говорится в сообщении.

Длительность операции составила 4-4,5 часа. Ранний послеоперационный период протекал стабильно, без осложнений. Операция была выполнена на бесплатной основе в рамках ОСМС.

Для справки: Лимфодиссекцией (или иначе лимфаденэктомией) называется хирургическое удаление лимфатических узлов при злокачественных опухолях.

Напомним, в 2024 году онкологи в Мангистау провели первую в регионе операцию по удалению двух органов пациенту.