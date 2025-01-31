Лишился денег и машины: житель Актау обвиняет полицейских в злоупотреблении полномочиями

В редакцию Lada.kz обратился юрист Газиз Нурмагамбетов, который сообщил, что уже третий год вместе со своим подзащитным Нурланом Мангибаевым добивается привлечения к ответственности полицейских за злоупотребление и превышение должностных полномочий. По его словам, вследствие этих действий его подзащитный остался без машины и денег.

Фото предоставил Нурлан Мангибаев

Юрист Газиз Нурмагамбетов сообщил, что его подзащитный Нурлан Мангибаев в 2022 году приобрел автомобиль марки Toyota Sienna у гражданина М. за 8 500 000 тенге. Однако вскоре автомобиль был арестован и помещен на штрафстоянку в рамках уголовного дела по статье 190 УК РК (Мошенничество).

В ходе следствия было установлено, что перекупщик ввез данный автомобиль из Армении на территорию Казахстана по доверенности. Реальным владельцем автомобиля является гражданин Армении. После ввоза перекупщик по устному соглашению передал машину своему знакомому, гражданину М., который обязался после продажи автомобиля передать перекупщику либо денежные средства, либо жилое помещение (квартиру). Однако гражданин М. не исполнил свои обязательства, и в связи с этим перекупщик обратился в полицию Актау. Было возбуждено уголовное дело, однако позднее оно было прекращено, так как не было установлено состава преступления. Гражданин М. не отрицал наличие долга перед перекупщиком и нотариально заверил обязательство по его возврату. После этого автомобиль был возвращен моему подзащитному, — рассказал юрист.

Но на этом приключения Нурлана Мангибаева не закончились: 5 апреля 2024 года по заявлению перекупщика сотрудники местной полиции снова задержали автомобиль и поместили его на штрафстоянку.

Из имеющихся материалов следует, что сотрудники управления местной полиции незаконно выдали перекупщику разрешительный документ на вывоз автомобиля со штрафстоянки. Стоит отметить, что на 9 апреля 2024 года этот автомобиль был вещественным доказательством в уголовном деле, которое было возбуждено в Атырауской области по заявлению перекупщика против гражданина М. 18 апреля 2024 года дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, и автомобиль снова вернули моему подзащитному, — объяснил Газиз Нурмагамбетов.

Через несколько недель, после ранее поданного перекупщиком заявления, сотрудники полиции снова задержали автомобиль и водворили его на штрафстоянку. Через три дня автомобиль снова был выдан перекупщику сотрудниками полиции. На данный момент местонахождение машины неизвестно.

В действиях сотрудников местной полиции мы видим признаки уголовного правонарушения, связанного со злоупотреблением и превышением должностных полномочий. Мы обращались в прокуратуру региона с просьбой внимательно рассмотреть дело и помочь в возбуждении уголовного дела. Также мы направляли запрос в управление собственной безопасности департамента полиции Мангистауской области, чтобы провести служебное расследование. Однако наше обращение было проигнорировано и перенаправлено в управление полиции. Как и следовало ожидать, служебное расследование не обеспечило объективности и всесторонности. В результате они не обнаружили нарушений со стороны своих сотрудников. Таким образом, арест автомобиля дважды по одному и тому же заявлению они считают законным, - пояснил юрист.

Газиза Нурмагамбетова волнуют следующие вопросы: почему указанные сотрудники полиции вмешиваются в гражданско-правовые отношения, поддерживая интересы одной из сторон — перекупщика? И почему те же самые сотрудники повторно задержали автомобиль и поместили его на штрафстоянку?

Сотрудники полиции, очевидно, были осведомлены о том, что мой подзащитный Нурлан Мангибаев является добросовестным покупателем, поскольку дважды уголовные дела по этому поводу были прекращены. Более того, во время личного приема председатель суда Мангистауской области устно разъяснил, что как перекупщик, так и мой подзащитный не имеют права подавать заявления в суд или другие государственные органы, так как в доверенности указано только право на постановку на учет и снятие транспортного средства. Это означает, что сотрудники полиции не имели права принимать заявление от перекупщика и дважды предпринимать меры по задержанию автомобиля, а также передавать его перекупщику без ведома добросовестного покупателя, - отметил Газиз Нурмагамбетов.

Газиз Нурмагамбетов и его подзащитный Нурлан Мангибаев не собираются останавливаться и намерены продолжать бороться за справедливость. Они будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции, ответственных за неправомерные действия.