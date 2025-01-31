Полгорода Актау останется без технической воды

Техническую воду отключат в связи с выполнением неотложных ремонтных работ на участке трубопровода технической воды от месторождения Куюлус-Меловое. Об этом сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

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По данным энергокомбината, с 09:00 31 января до 09.00 1 февраля будет прекращена подача технической воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зону города.

Для выполнения неотложных ремонтных работ на участке трубопровода технической воды от месторождения Куюлус-Меловое будет отключена техническая вода с ЦУВС-3. Приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

Напомним, ЦУВС-3 обеспечивает технической водой нижнюю зону города с 1 по 8, 14 и 15, с 22 по 29 микрорайоны.