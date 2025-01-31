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31.01.2025, 09:26

Не дождавшись госпитализации: адвокат рассказал об уголовном деле по факту гибели ребенка в Актау

Общество 0 2 097 Наталья Вронская

Адвокат потерпевшей стороны - Айбек Суюндуков поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели четырехлетней девочки в Актау, которой вовремя не была оказана медицинская помощь, сообщает Lada,kz.

 

архив Lada.kz
архив Lada.kz

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков сообщил, что представляет интересы потерпевшей стороны - отца погибшей девочки - Шингисова Ислама. Он дважды вызывал к ребенку скорую помощь, но медики в первый раз не посчитали госпитализацию необходимой, а во второй приезд уже не смогли реанимировать малышку.

«Возбуждено уголовное дело, по которому начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса* (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Предварительно, смерть девочки наступила от острой дыхательной недостаточности. Органом, осуществляющим досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, по ней получено заключение. В ближайшее время, ожидается назначение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Результаты экспертиз помогут следствию установить фактические данные, имеющие значение для дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголвоно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», - сообщил адвокат Айбек Суюндуков. Судебное расследование осуществляется следственным отделом управления полиции города Актау.

Справочно:

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, отец погибшей девочки записывал обращение к президенту страны с просьбой не оставить ситуацию без внимания.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
не плохо бы увидеть протокол фельдшеров скорой помощи и наименование препаратов, которыми лечили ребенка сами родители. По ситуации видно, что ребенок уже болел задолго до приезда скорой помощи. Но учитывая,что Законом установлены минимальные суммы выплат, которые зависят от характера причиненного вреда врачами и "Смерть пациента оценивается — 3000 МРП (около 11 млн тенге)- уверена,что винц медиков будут доказывать всеми возможными способами
31.01.2025, 05:14
Sara19k
Sara19k
не плохо бы увидеть протокол фельдшеров скоро
31.01.2025, 05:07
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