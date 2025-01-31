Не дождавшись госпитализации: адвокат рассказал об уголовном деле по факту гибели ребенка в Актау

Адвокат потерпевшей стороны - Айбек Суюндуков поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели четырехлетней девочки в Актау, которой вовремя не была оказана медицинская помощь, сообщает Lada,kz.

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Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков сообщил, что представляет интересы потерпевшей стороны - отца погибшей девочки - Шингисова Ислама. Он дважды вызывал к ребенку скорую помощь, но медики в первый раз не посчитали госпитализацию необходимой, а во второй приезд уже не смогли реанимировать малышку.

«Возбуждено уголовное дело, по которому начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса* (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Предварительно, смерть девочки наступила от острой дыхательной недостаточности. Органом, осуществляющим досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, по ней получено заключение. В ближайшее время, ожидается назначение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Результаты экспертиз помогут следствию установить фактические данные, имеющие значение для дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголвоно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», - сообщил адвокат Айбек Суюндуков. Судебное расследование осуществляется следственным отделом управления полиции города Актау.

Справочно:

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, отец погибшей девочки записывал обращение к президенту страны с просьбой не оставить ситуацию без внимания.