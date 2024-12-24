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24.12.2024, 09:24

Не дождавшись госпитализации, шестилетняя девочка скончалась в Актау

Жизнь читателей 0 7 773 Наталья Вронская

Историю смерти своей 6-летней дочери рассказал житель Актау, записав видеообращение в телеграм-канале "Письма Президенту". Ислам Шынгысов поведал, что дважды вызывал скорую помощь, однако ребенку не успели оказать должного внимания, и девочка скончалась. В пресс-службе управления здравоохранения прокомментировали трагедию, передает lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Когда у девочки поднялась температура, родители вызвали скорую помощь, но медики почему-то отказались госпитализировать ребёнка, сказали, что всё будет хорошо, и уехали. Состояние  девочки ухудшилось, отец ребёнка снова вызвал скорую помощь. На вызов приехала та же бригада. Когда медики обсуждали и решали вопрос госпитализации, девочка скончалась. Отец ребёнка обращается к Президенту РК с просьбой взять дело на контроль и принять меры по реформированию системы здравоохранения в Казахстане.

Трагедия произошла 15 декабря текущего года. Температура у ребенка поднялась неожиданно. Родители дали лекарство.

«В два часа дня у моей средней дочери поднялась температура. Как обычно, в такой ситуации мы дали лекарство ибуфен. После этого ребенок уснул, примерно к 7 часам вечера дочь проснулась, выпила воды, казалось, ей стало легче, но у нее снова поднялась температура до 38-39 градусов. Часам к десяти из-за того, что температура не падала, пришлось позвонить в скорую помощь. У них, похоже, есть запрет на то, чтобы ставить уколы детям. Моей дочери не сделали укол и не дали лекарства. Сотрудники скорой помощи ушли, посоветовав просто обтирать ребенка и давать жаропонижающее. Примерно через час после их ухода тело моей дочери от головы до пяток стало приобретать фиолетовый оттенок, потом краснеть, синеть.  Мы испугались и снова вызвали скорую помощь, приехала та же бригада из двух молодых парней. Увидев, в каком состоянии моя дочь, они решили забрать ее в больницу, и пока одевали, в 12 часов ночи 16 декабря у нее начались судороги и она стала угасать у нас на глазах. У сотрудников скорой помощи нет аппаратов для экстренной помощи, ни аппаратов для подачи воздуха, они ничего не знают. Они звонили по видеозвонку и разговаривали с коллегами, спрашивая, что делать, потом позвали вторую бригаду на помощь. Пока они ехали, я лишился дочери», - рассказал мужчина.

Записывая видеообращение, мужчина не просто делится своим горем и пытается найти виноватых, он надеется, что его трагедия станет основанием для пересмотра работы скорой помощи, ее оснащения и в целом квалификации медиков в стране, чтобы с подобным горем больше не сталкивалась ни одна семья.

«По этому делу я хочу предоставить вам видеообращение, чтобы это дело обрело важность на государственном уровне и все виновные понесли ответственность. Мне сказали, что экспертиза о причинах смерти будет готова только через месяц. Я не исключаю того, что в морге, дабы прикрыть коллег, могут написать «подходящее» заключение и сослаться на несчастный случай. Я надеюсь, что вы этого не допустите, господин Президент. Не хочу, чтобы это дело просто закрыли, надо корректировать, исправлять работу Министерства здравоохранения, ведь сегодня в скорой помощи работают совсем неопытные ребята, практиканты. Так не должно быть. Почему они не делают уколы? Что за экономия на жизнях наших детей? Президент Касым Жомарт Кемелевич, прошу Вас взять это дело под свой надзор», - обратился Ислам Шынгысов.

Управление здравоохранения Мангистауской области выразило соболезнования родителям, родным и близким по поводу произошедшей трагедии.

«По факту произошедшего со стороны управления и "Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи" в настоящее время проводится внутреннее расследование. Более подробную информацию и выводы можно будет сделать после заключения медицинской экспертизы», - сообщили в управлении здравоохранения.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Lido
Lido
Қайығыңызға ортақпыз,өте ауыр жағдай
24.12.2024, 08:24
Lido
Lido
Қайығыңызға ортақпыз,өте ауыр жағдай
24.12.2024, 08:24
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