Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 31 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 31 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 31 января, в связи с проведением плановых работ в 33 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии в жилом доме «Заман».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 31 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

6 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 13;

15 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 18, 24;

микрорайон Шығыс-3, отключили техническую воду в коттеджах №№ 126–135, 137, 140–145, 255;

22 микрорайон, отключили питьевую воду в государственных учреждениях и на частных объектах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 19А, 34 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

3 микрорайон, дома №№ 30, 31;

2 микрорайон, дом № 15;

9 микрорайон, дома №№ 9, 10, 18;

13 микрорайон, дом № 19;

15 микрорайон, дом № 27.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.