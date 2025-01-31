На отсутствие детских площадок жалуются жители одного из микрорайонов в Актау

Жители 13,12,11,10, 9 и 14 домов в 6 микрораойне жалуются на то, что их детям негде играть во дворе. Единственная детская площадка с годами превратилась в руины. В акимате Актау ответили на претензию и рассказали, сколько старых конструкций заменят в этом году, сообщает Lada.kz.

фото жителей 6 мкр

Во дворе этих шести домов редко можно встретить детей. Играть здесь негде. От былой «роскоши» остались несколько потрепанных жизнью лавочек и разобранная плитка. В прошлом году, когда в областном центре массово строили новые площадки, люди надеялись, что очередь дойдет и до них. Не случилось.

«В нашем дворе пять домов. И еще дети, как минимум, из двух других домов могли бы прибегать и играть тут, а родители наблюдать за ними из окон. Только вот все три площадки пришли в негодность. Коммунальщики меняли трубы и колодцы, сняли плитку. Теперь она так и лежит. Качели, горки... все пришло в негодность. До ближайшей площадки надо идти совершенно в другой двор, на конец района, мы боимся отпускать детей так далеко», - говорят люди.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что о проблеме нехватки площадок в некоторых районах Актау прекрасно осведомлены. Поэтому в этом году, как и в прошлом, будут выделяться средства на строительство 80 игровых и 50 спортивных площадок.

«Этот двор также будет включен в список. В этом году там построят новую детскую площадку, - заверили в акимате.

В этом году Актау действительно «оброс» новыми детскими и спортивными местами для игр детей. Журналисты lada.kz провели исследования и пришли к печальному выводу, что дети у местных властей далеко не на первом месте. В то время, как в других городах к игровым зонам подходят творчески, в Актау «лепят» однотипные горки, качели и карусели, даже не меняя их расцветки.

Возможно, в этом году власти поменяют концепцию и добавят игровым зонам индивидуальности.