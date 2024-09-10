«Черное и Белое»: в поисках уникальных детских площадок в Актау

Корреспонденты программы «Черное и Белое» Ирина Логвинова и Алия Шарипова в этот раз отправились искать плюсы и минусы детских площадок в областном центре Мангистауской области.

коллаж Lada.kz

Результаты не самые обнадеживающие. Журналистам lada.kz пришлось с грустью констатировать, что дети у местных властей далеко не на первом месте. В то время, как в других городах к игровым зонам подходят творчески, в Актау «лепят» однотипные горки, качели и карусели. Даже не меняя их расцветки.

Отдельно корреспонденты затронули тему вандализма. Подробности в новом видео.

Если бы власти решили уточнить, чего именно нам не хватает в существующих игровых пространствах, мы бы ответили - индивидуальности. Вероятно, единая цена на каждый двор, выделяемая из бюджета, подразумевает набор одних и тех же качелей. Однако, хотя бы красить их по-разному ведь можно. К примеру, те же горки, но в стиле «Курочки рябы», а в соседнем доме все под человека-паука... уже бы заиграло.

А так, конечно, неплохо было бы и сами площадки делать разными. Хотя бы в местах массового скопления людей. В качестве примера хотим привести несколько вариантов из разных уголков страны (специально не брали на центральных площадях, прим. автора).

г.Караганда

Алматы сегодня

Алматы. Эта же площадка в другом ракурсе

В этом же дворе Алматы. Фото Светланы Антоновой

Напомним, ранее, мягко говоря, о неаккуратном обращении с общим имуществом было сказано в выпуске «Черное и Белое» про Скальную тропу.