Какая погода ждет жителей Мангистау на выходных

Синоптики мангистауского филиала РГП «Казгидромет» рассказали Lada.kz о том, какая погода ждет жителей региона в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля.

Фото с сайта visitmangystau.kz

В субботу, 1 февраля, в области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2..+3 градуса по Цельсию. На северо-востоке региона до -7 градусов, днем до +5..+10 градусов, на северо-востоке области до +2 градусов.

В Актау в субботу, 1 февраля, также без осадков, малооблачно.

Ветер юго-восточный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..+2 градуса Цельсия, днем +6..+8 тепла.

В воскресенье, 2 февраля, в Мангистауской области без осадков. На западе, севере, юге – туман. Ветер юго-восточный, до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3..+2 градуса, на севере региона -7 градусов, днем +3..+8 градусов.

В Актау в этот день без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..+2 градуса, днем +6..+8 градусов.

Напомним, ранее специалисты «Казгидромет» дали Lada.kz консультативный прогноз погоды на февраль.