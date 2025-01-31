Последние штрихи: когда откроют правые съезды на центральных перекрестках в Актау

Сегодня вечером, 31 января, будет открыт правый съезд на перекрестке между 11, 14 и 12 микрорайонами. Об этом редакции Lada.kz сообщила пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Сегодня, 31 января, в Актау на пяти перекрестках наносят разметку для поворота направо. Эти меры направлены на улучшение движения транспорта и снижение заторов, сообщает пресс-служба акимата.

На текущий момент проводятся последние приготовления.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог в связи с изменениями в схеме организации дорожного движения на перекрестках призывает водителей обращать внимание на дорожные знаки и строго соблюдать правила дорожного движения.