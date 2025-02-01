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01.02.2025, 11:25

Станцию скорой помощи за 4,6 миллиарда тенге строят в Актау

Общество 0 2 159 Сергей Кораблев

В областном центре появится станция скорой помощи за 4,6 миллиарда тенге. На сегодня готовность объекта составляет 10%. Об этом сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Фото автора
Фото автора

В рамках исполнения поручения президента по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов в Актау построят областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тысяч выездов в год. На эти цели правительством выделено 4,6 миллиарда тенге из Специального государственного фонда.

Строительство объекта планируется на земельном участке площадью 2,6 гектара в 34А микрорайоне. Станция скорой и неотложной медицинской помощи будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.

Общая стоимость проекта оценивается в 4,8 миллиарда тенге. Часть средств в размере 100 миллионов тенге выделена из местного бюджета. На сегодня готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, осуществлено строительство внутренних инженерных сетей. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику, - сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Уточняется, что на теукщий момент в Актау проживают 200 тысяч человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние семь лет в городе построено 10 новых микрорайонов. Строительство новой станции скорой помощи позволит обеспечить население доступной и качественной медицинской помощью.

Всего на сегодня правительством из специального государственного фонда выделено порядка 55,2 миллиарда тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе четыре школы, из которых одна музыкальная, а также два спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, два детских сада. Также за счет средств субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы. Работа продолжается, - говорится в сообщении.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
55,2 миллиарда тенге на строительство социально значимых объектов.-сколько из этих миллионов будет похищенно?
01.02.2025, 14:53
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