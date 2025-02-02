Электросирены сработают в Актау

Звуковой оповещатель включат на предстоящей неделе. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области.

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С 6 по 7 февраля под руководством МЧС РК проводится республиканское командно-штабное учение «Көктем-2025» на тему «Подготовка органов управления, сил и средств ГСГЗ к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода 2025 года».

Во время проводимых мероприятий в этот четверг, 6 февраля, в 11:00 часов будут включены электросирены.

Спасатели просят соблюдать спокойствие.