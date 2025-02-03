Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 3 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 3 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 3 февраля, планируется отключение электроэнергии в 33 и 19А микрорайонах.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в жилом доме № 24 в 33 микрорайоне и в домах №№ 21, 22, 58 в 19А микрорайоне.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 3 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключили питьевую воду в государственных учреждениях и на частных объектах;

8А микрорайон, отключили техническую воду в государственных учреждениях и на частных объектах.

Без отключения водоснабжения аварийные ремонтные работы будут проводиться в 33, 34 микрорайонах.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой воды в 11, 12, 13 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 3 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.