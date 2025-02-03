Жителей Актау просят не загораживать мусорные контейнеры автотранспортом

Заграждение проезда к мусорным контейнерам припаркованными автомобилями становится распространенной проблемой для водителей мусоровозов. Такая ситуация не только затрудняет вывоз твёрдых бытовых отходов, но и приводит к скоплению мусора, создавая антисанитарные условия. Об этом заявили в заявили в ТОО «Caspiy Operating».
Директор ТОО «Caspiy Operating» Сергей Парфенов рассказал, что особенно остро проблема стоит во дворах галерейных домов, где автовладельцы оставляют свои машины вблизи контейнерных площадок, не задумываясь о том, что это препятствует работе коммунальных служб.
Наши работники с данной проблемой сталкиваются ежедневно. В результате водителям мусоровозов приходится искать автовладельцев припаркованных автомобилей, и после ожидания более 10–15 минут они вынуждены уезжать на другой объект. Так как объем работы слишком большой, они не могут отставать от графика, - говорит директор.
Он отметил, что данную проблему пытались решать разными способами: привлекали полицию, а также получали поддержку от ОСИ и КСК. Однако, без ответственного поведения самих жителей полностью устранить эту ситуацию не удастся.
В редакцию Lada.kz также обратились жители 11 микрорайона. Они обеспокоены тем, что из-за припаркованных автомобилей возле мусорных контейнеров по утрам мусоровозы не могут выполнить свою работу.
Во многих дворах нашего микрорайона машины стоят слишком близко к контейнерам, что затрудняет работу водителям мусоровозов. Каждое утро мусоровозы громко сигналят возле каждого дома, ожидают, но затем уезжают, а мусор остается. Я сама ежедневно наблюдаю эту ситуацию по дороге на работу, — рассказала жительница Актау.
Руководитель ТОО «Caspiy Operating» отметил, что в настоящее время совместно с городским отделом жилищно-коммунального хозяйства рассматриваются возможные варианты решения данной проблемы.
Сейчас рассматриваются возможные варианты мест для переноса мусорных контейнеров, учитывая интересы как жителей, так и наших сотрудников. Обращаемся к автовладельцам с просьбой проявлять сознательность и ответственность при парковке своих автомобилей. Мы понимаем, что в условиях городской застройки бывает сложно найти место для парковки. Однако, просим вас с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не создавать препятствий для вывоза мусора. Помните, что от своевременной уборки зависит чистота и порядок в нашем городе, а также наше здоровье и комфорт. Давайте будем уважать труд водителей мусоровозов и не создавать им дополнительных трудностей. Не ставьте свои автомобили в непосредственной близости от контейнерных площадок, оставляя достаточно места для маневрирования спецтехники, — подчеркнул Сергей Парфенов.
Ранее в рубрике «Народные новости» один из жителей города опубликовал жалобу на автовладельцев, которые оставляют свои автомобили возле мусорных контейнеров. Из-за этого сотрудники компаний по вывозу мусора не могут подъехать вплотную к бакам, и вынуждены вручную перемещать контейнеры.
Напомним, в 2022 году в Актау водителя иномарки, который припарковал свой автомобиль возле мусорного бака, наказали штрафом.
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