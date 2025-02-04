Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 4 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 4 февраля.

Фотос с сайта istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 4 февраля, планируется отключение электроэнергии в 29 микрорайоне.

С 09:30 до 12:30 часов планируется отключение в жилых домах №№1, 2, 8, 27, 28.

С 13:30 до 17:30 часов под ограничением будет жилой дом «Заветная мечта» в 29 микрорайоне.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 4 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон , отключили питьевую воду в государственных учреждениях и на частных объектах;

, отключили питьевую воду в государственных учреждениях и на частных объектах; 27 микрорайон, без технической воды дома №№47, 49, 51, 52, 53.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой воды в 16 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 6, 9, 35 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.