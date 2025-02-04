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04.02.2025, 10:53

В две смены по 12 часов: о ходе строительства хаба в порту Актау рассказали в КТЖ

Общество 0 2 560 Сергей Кораблев

О ходе строительства современного контейнерного хаба в порту Актау рассказали в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Как сообщили, в морской гавани уже завершена очистка территории площадью в 24 гектара. На объект доставлено более 313 тысяч тонн грунта. Работы по вертикальной планировке выполнены на 65%.

Более 100 единиц специальной техники и работа в две смены по 12 часов позволяют обеспечивать полный контроль и динамику строительства, - отметили в компании.

В КТЖ также сообщили, что в порту планируют провести дноуглубительные работы, которые повысят его терминальную мощность, сделают более эффективным для контейнерных перевозок, улучшат инфраструктуру порта для роста перевалки железнодорожных грузов и повысят потенциал морских перевозок.

Напомним, в 2024 году в Сиане (КНР) в рамках восьмой Международной выставки «Шелковый путь» АО «KTZ Express» (дочерняя организация КТЖ), ООО «ГК Порт Ляньюньган» и АО «НК «Актауский морской торговый порт» подписали учредительные документы совместного предприятия для реализации проекта «Строительство контейнерного хаба в порту Актау». Проект по созданию контейнерного хаба получил поддержку правительств обеих стран (РК и КНР) и реализуется в рамках глобальной инициативы «Один пояс - один путь».

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