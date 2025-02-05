Ультиматум поставили мопедистам в Актау

Касательно новых законодательных изменений по мопедам на брифинге в региональном центре общественных коммуникаций выступил начальник процессингового центра управления административной полиции по Мангистауской области Ерлан Кезбаев.

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Согласно новым требованиям, с 5 апреля использование мопедов будет разрешено только при наличии регистрации. Для этого необходимо обратиться в Специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов.

Для управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение категории А1, А или В. Вождение же транспортного средства без прав является незаконным.

Мопеды должны проходить обязательный технический осмотр. Также требуется страховка.

Спикер заявил, что вопросы регистрации средств передвижения и получения водительских прав нежелательно оставлять на последний день.

С 09:00 до 19:00 часов жители региона могут получить консультацию по регистрации мопедов по следующим номерам телефонов: +7 (701) 777-43-62, +7 (775) 991-77-77, +7 (7292) 47-45-89.

Напомним, первый прямой эфир на эту тему прошел в регионе 24 января 2025 года.