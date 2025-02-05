Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 5 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 5 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 5 февраля, в связи с проведением плановых работ в микрорайоне Толкын-1 планируется отключение электроэнергии с 13:30 до 17:30 часов.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 5 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

3А микрорайон, отключили техническую воду в доме №26;

5 микрорайон, без питьевой воды дом №4;

6 микрорайон, питьевой воды временно не будет в домах №№37, 38, 39, 40;

микрорайон Шығыс-3, отключили питьевую воду в коттеджах №№229–234;

16 микрорайон, без питьевой воды дома №№28, 28/1;

32Б микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 15;

1 микрорайон, временно подачу технической воды прекратили в домах №№24-31.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение воды в 1, 3, 5, 6, 26 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 32В, 35, микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.