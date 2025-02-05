Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 5 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 5 февраля.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 5 февраля, в связи с проведением плановых работ в микрорайоне Толкын-1 планируется отключение электроэнергии с 13:30 до 17:30 часов.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 5 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение воды в 1, 3, 5, 6, 26 микрорайонах.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 32В, 35, микрорайонах.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
Комментарии1 комментарий(ев)