В минтрансе обещают полностью отремонтировать дорогу Жанаозен - граница Туркменистана

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства сообщил, что дорога Жанаозен - граница Туркменистана в текущем году будет полностью отремонтирована.

Фото: АО НК «КазАвтоЖол»

На заседании правительства министр транспорта Марат Карабаев рассказал, что в 2025 году планируется отремонтировать 13 тысяч километров дорог. Из них 9,5 тыс километров, по его словам, обеспечены необходимыми средствами, а вопрос финансирования по остальным прорабатывается.

Кроме того, министр подчеркнул, что по поручению Президента до 2029 года планируется реконструировать три тысячи километров дорог, переведя их в первую и вторую категории.

Это придаст новый импульс развитию отрасли и экономики страны. Дороги, которые не ремонтировались от 30 до 50 лет, Жанаозен-граница Туркменистана (156 км), Петропавловск-Жезказган (703 км), Кандыагаш-Шалкар (246 км), Караганда-Аягоз-Бугаз (452 км) будут полностью отремонтированы, - заявил Марат Карабаев.

Ранее в министерстве транспорта РК, сообщали, что в этом году будет проводиться поэтапная реализация новых дорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс километров. В числе значимых проектов 2025 года одним из ключевых является дорога Жанаозен-Кендерли. В акимате области корреспонденту Lada.kz сообщили, что 50 километров дороги Жанаозен-Кендерли будут подвергнуты капитальному ремонту, а оставшийся участок – среднему ремонту.

Напомним, в Кендерли также начато строительство курортной зоны. Там же, в соответствии с поручением Главы государства, в 2025 году будет построен новый аэропорт. Ведутся работы по оформлению земельного участка и проектированию данного объекта.