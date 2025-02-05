18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.97
537.8
5.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.02.2025, 13:01

В Актау набирают волонтеров для поиска пропавших людей

Общество 0 3 422 Лиана Рязанцева

Организация «Lider.kz» продолжает набор волонтеров для поиска пропавших в регионе людей.

Фото волонтерского движения «Lider.kz»
Фото волонтерского движения «Lider.kz»

Волонтерское движение «Lider.kz» в Актау сообщает о наборе добровольцев.

Стань частью команды, которая делает мир лучше! Мы продолжаем набор волонтеров и ждем именно тебя! Каждый день кто-то нуждается в помощи, и даже одно твое участие может изменить чью-то судьбу. Вместе мы ищем пропавших людей, поддерживаем их семьи и возвращаем надежду. Не нужно быть супергероем – достаточно желания помогать! Мы обучим, поддержим и примем в нашу дружную команду, - говорится в сообщении движения «Lider.kz».

Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо обратиться по номеру телефона: +7 (700) 911-72-92.

Ранее координатор волонтерского движения «Lider.kz» в Актау Давид Миникаев рассказывал, что на сегодня в рядах «Lider.kz» порядка 80 человек – 60 взрослых и 20 молодых людей. Люди работают по следующим направлениям: социальное волонтерство, ЧС и экологическое волонтерство. Также имеется отдельная группа молодежного крыла.



Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...