В Актау набирают волонтеров для поиска пропавших людей

Фото волонтерского движения «Lider.kz»

Волонтерское движение «Lider.kz» в Актау сообщает о наборе добровольцев.

Стань частью команды, которая делает мир лучше! Мы продолжаем набор волонтеров и ждем именно тебя! Каждый день кто-то нуждается в помощи, и даже одно твое участие может изменить чью-то судьбу. Вместе мы ищем пропавших людей, поддерживаем их семьи и возвращаем надежду. Не нужно быть супергероем – достаточно желания помогать! Мы обучим, поддержим и примем в нашу дружную команду, - говорится в сообщении движения «Lider.kz».

Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо обратиться по номеру телефона: +7 (700) 911-72-92.

Ранее координатор волонтерского движения «Lider.kz» в Актау Давид Миникаев рассказывал, что на сегодня в рядах «Lider.kz» порядка 80 человек – 60 взрослых и 20 молодых людей. Люди работают по следующим направлениям: социальное волонтерство, ЧС и экологическое волонтерство. Также имеется отдельная группа молодежного крыла.





