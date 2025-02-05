Назначен заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области

На должность заместителя главы полиции региона назначен Алижан Мейрманов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

Сегодня, 5 февраля, в департаменте полиции Мангистауской области произошли новые кадровые назначения.

По данным пресс-службы ведомства, на должность заместителя главного полицейского региона назначен Алижан Мейрманов.

До назначения он работал на позиции начальника управления административной полиции Мангистауской области.