Назначен заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области

На должность заместителя главы полиции региона назначен Алижан Мейрманов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня, 5 февраля, в департаменте полиции Мангистауской области произошли новые кадровые назначения.
По данным пресс-службы ведомства, на должность заместителя главного полицейского региона назначен Алижан Мейрманов.
До назначения он работал на позиции начальника управления административной полиции Мангистауской области.
В органах внутренних дел Алижан Мейрманов служит 28 лет, - отметили в пресс-службе.
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