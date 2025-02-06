Юристы и нотариусы бесплатно окажут помощь жителям Актау

В Актау пройдет акция «Бесплатная юридическая помощь», в рамках которой жители города смогут получить бесплатно квалифицированную юридическую консультацию у специалистов. Об этом сообщает департамент юстиции Мангистауской области.
Акция «Бесплатная юридическая помощь» пройдет 7 февраля в Центре обслуживания населения в 15 микрорайоне.
С 11:00 до 13:00 часов жители города смогут получить бесплатно квалифицированную юридическую консультацию у специалистов.
Организатором мероприятия является департамент юстиции Мангистауской области.
Адвокаты, юридические консультанты, частные судебные исполнители и частные нотариусы окажут бесплатную юридическую помощь, - отметили в ведомстве.
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