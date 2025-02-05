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05.02.2025, 18:02

Не досадили сотни тысяч деревьев в Мангистау: в акимате ответили на обвинения депутата

Общество 0 2 440 Лиана Рязанцева

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области прокомметировали заявление депутата Бакытжана Базарбека о том, что в регионе не досадили сотни тысяч деревьев. Также в ведомстве предоставили информацию о создании зеленых зон в регионе за четыре года.

Фото с сайта travelask.ru
Фото с сайта travelask.ru

В управлении заверили, что в рамках послания Главы государства разработан пятилетний региональный план озеленения населенных пунктов Мангистауской области и создания зеленых зон на 2021-2025 годы. С 2021 по 2024 годы в регионе было высажено 784 779 деревьев.

Так, в 2021 году акиматами районов и городов вокруг населенных пунктов Ушаган, Тущыкудук и Шебир высажено 556 235 деревьев.

В 2022 году вокруг населенного пункта Сенек посадили 164 535 деревьев.

В 2023 году в населенных пунктах высадили 29 706 саженцев.

В 2024 году в населенных пунктах появилось еще 31 505 саженцев.

За четыре года план был выполнен в полном объеме. Ежегодно акиматам городов и районов предусматриваются средства на озеленение из местного бюджета. В том числе в рамках государственно-частного партнерства по городу шестилетний проект организован до 2027 года. Средства, выделенные на озеленение в акиматах, пойдут на содержание уже существующих деревьев (ирригационные, агротехнические, зарплаты). Большая часть посадок деревьев осуществляется через спонсорство, - заключили в управлении.

Напомним, при обсуждении закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по экологическим вопросам» депутат Бакытжан Базарбек заявил о миллиардных хищениях на посадке деревьев практически во всех регионах страны. Согласно его данным, только в Мангистауской области не досадили сотни тысяч деревьев.

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