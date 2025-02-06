Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 6 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 6 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 6 февраля, в связи с проведением плановых работ в 29 микрорайоне планируется отключение электроэнергии с 09:30 до 12:30 в домах №№ 30, 20, 15, 16, 17.

С 13:30 до 17:30 часов в жилых домах №№: 3, 4, 5, 7, 8, 9.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 6 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

15 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 18, 21;

8 микрорайон, без питьевой воды дома №№ 10, 15, 17.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение воды в 5, 13 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 1, 2, 25 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.