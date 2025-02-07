Договор о ликвидации разливов нефти на Каспии подписан с Азербайджаном

В рамках двустороннего сотрудничества в сфере ликвидации разливов нефти на Каспийском море подписан договор между Государственной нефтяной компанией SOCAR Азербайджанской Республики и Акционерным обществом «Теңіз жасағы» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Lada.kz по информации МЧС РК.

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Подписание договора стало значимым событием, реализованным при поддержке Главы государства, что подчеркивает приверженность Казахстана обеспечению безопасности в казахстанском секторе Каспийского моря и выполнению международных обязательств. Стороны договорились о выполнении всех обязательств, направленных на своевременное реагирование на аварийные ситуации в Каспийском море.

Данное событие открывает новые перспективы для дальнейшего сотрудничества по обеспечению безопасности Каспийского моря, а также сохранению его экологической флоры и фауны.