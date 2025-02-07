Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 7 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 7 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 7 февраля, в связи с проведением плановых работ в 29 микрорайоне и в микрорайоне Толкын-2.

С 09:30 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в 29 микрорайоне в домах №№ 32, 33, 9, 9Б.

С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в микрорайоне Толкын-2.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 7 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

2 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 47Б, 4, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 72;

3А микрорайон, без технической воды дом № 26;

15 микрорайон, без технической воды дома №№ 42, 43;

27 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 2, 53, 54, 57, 71, 72, 74, 75, 76, 12А.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 25 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.