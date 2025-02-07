Жители Бейнеу могут сдавать теоретический экзамен на водительские права по месту жительства

Теперь жители Бейнеу могут сдавать теоретические экзамены для получения водительских удостоверений в сельском специализированном секторе Центра обслуживания населения. Жителям райцентра и близлежащих сел больше не нужно ехать в областной центр. Об этом сообщает пресс-служба филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

В специализированном секторе Бейнеуского района появилась возможность сдачи теоретического экзамена.

Процедура теоретического экзамена стандартная: в течение 40 минут претендент должен правильно ответить, как минимум, на 32 вопроса из 40. Если теоретический этап успешно пройден, кандидат допускается к практической части – вождению. Практическую часть кандидаты сдают в отделе спецЦОНа в Актау, – сказала руководитель сектора ЦОН Бейнеуского района Алтынай Меден.

Для сдачи экзамена необходимо предоставить удостоверение личности, справку о прохождении медицинского осмотра, квитанцию об оплате госпошлины в размере 1,25 МРП (4915 тенге) и свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе.

В случае успешного прохождения теоретического и практического этапов горожане смогут получить водительское удостоверение.

Отмечается, что кандидатам, которые сдают экзамены на получение водительского удостоверения или планируют сдавать экзамен в будущем, рекомендуется проверить регистрацию свидетельства об окончании курсов обучения через онлайн-ресурс. В случае отсутствия данных необходимо обратиться в учебный центр (автошколу) для внесения информации.

Специализированный сектор Центра обслуживания населения находится по адресу: Бейнеу, улица Косай ата, дом 4/5.