Назначен новый заместитель акима Каракиянского района

На должность заместителя акима Каракиянского района назначен экс-заместитель акима Бейнеуского района Жалгас Темиров. Он будет курировать вопросы сельского хозяйства и предпринимательства, земельных отношений, архитектуры и градостроительства, сообщает пресс-служба акимата района.

Фото пресс-службы акимата

Жалгас Темиров родился 6 апреля 1984 года в селе Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области. В 2007 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2008 году инспектором в аппарате акима села Тажен.

Трудовой стаж: