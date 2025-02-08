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08.02.2025, 10:10

За вейпы отца четверых детей лишили свободы в Мангистау

Общество 0 4 099 Сергей Кораблев

Гражданин Узбекистана получил срок за незаконный ввоз вейпов. Приговор в отношении иностранца огласили в Бейнеуском районном суде.

Фото: freepik
Фото: freepik

По материалам дела, 22 декабря 2024 года мужчина приобрел 4550 штук вейпов в Москве с целью незаконного ввоза на территорию Узбекистана. Не сумев пересечь границу родной страны, он планировал нелегально провезти товар на территорию Казахстана, чтобы в дальнейшем реализовать электронные устройства.

Вина подсудимого была полностью доказана его признательными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами уголовного дела. Мужчина полностью признал вину, раскаялся и просил назначить минимальное наказание.

Согласно части 2 статьи 301-1 УК РК (По факту незаконного ввоза электронных систем потребления (вейпов) наказание предусматривает штраф либо привлечение к общественным работам, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Суд признал смягчающими обстоятельствами искреннее раскаяние, признание вины и наличие четырех несовершеннолетних детей у иностранца. Отягчающих – не установлено.

Гражданину Узбекистана назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

На 8 февраля текущего года приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Лада, научитесь писать нормально. По вашему заголовку получается, что четверых детей посадили за решётку, т.к. их отец употряблял вейпы
08.02.2025, 18:44
Ed Word
Ed Word
Ну да, вэйпы это серьезное зло, куда хуже коррупции за которую можно штраф получить, а за вэйпы обязательно сажать надо, так получается?
08.02.2025, 08:09
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