За вейпы отца четверых детей лишили свободы в Мангистау

Гражданин Узбекистана получил срок за незаконный ввоз вейпов. Приговор в отношении иностранца огласили в Бейнеуском районном суде.
По материалам дела, 22 декабря 2024 года мужчина приобрел 4550 штук вейпов в Москве с целью незаконного ввоза на территорию Узбекистана. Не сумев пересечь границу родной страны, он планировал нелегально провезти товар на территорию Казахстана, чтобы в дальнейшем реализовать электронные устройства.
Вина подсудимого была полностью доказана его признательными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами уголовного дела. Мужчина полностью признал вину, раскаялся и просил назначить минимальное наказание.
Согласно части 2 статьи 301-1 УК РК (По факту незаконного ввоза электронных систем потребления (вейпов) наказание предусматривает штраф либо привлечение к общественным работам, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Суд признал смягчающими обстоятельствами искреннее раскаяние, признание вины и наличие четырех несовершеннолетних детей у иностранца. Отягчающих – не установлено.
Гражданину Узбекистана назначили наказание в виде одного года лишения свободы.
На 8 февраля текущего года приговор вступил в законную силу.
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