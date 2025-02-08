«Обойди меня по песку»: почти 60 000 тенге заплатит водитель за езду по тротуару в Актау

В Актау водитель получил штраф за езду про тротуару. На нарушителя пожаловаловались свидетели инцидента, которым пришлось обходить автомобиль по бездорожью. Стражи порядка выявили нарушителя в ходе мониторинга социальных сетей. Комментарий предоставили в городском управлении полиции.
На нарушителя в социальных сетях пожаловался свидетель инцидента.
Я ехал спокойно по тротуару на самокате, а он не пропускал, и еще вышел с машины, чтобы мне сказать «Обойди меня по песку». Это произошло в 26 микрорайоне, возле дома №18. Прошу привлечь к ответственности, - пожаловался свидетель инцидента.
Полицейские установили личность водителя Hyundai Elantra.
На мужчину составили протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения). Действия влекут штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге).
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