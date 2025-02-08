«Обойди меня по песку»: почти 60 000 тенге заплатит водитель за езду по тротуару в Актау

На нарушителя в социальных сетях пожаловался свидетель инцидента.

Я ехал спокойно по тротуару на самокате, а он не пропускал, и еще вышел с машины, чтобы мне сказать «Обойди меня по песку». Это произошло в 26 микрорайоне, возле дома №18. Прошу привлечь к ответственности, - пожаловался свидетель инцидента.