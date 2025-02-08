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08.02.2025, 12:39

«Она может крошиться сама по себе»: аким Актау высказался о трещинах в породе на Скальной тропе

Общество 0 2 213 Сергей Кораблев

Жители Актау все еще обеспокоены ситуацией, связанной с огороженным участком на Скальной тропе, где недавно в породе были замечены существенные трещины. Люди ждут действий от властей. Не дает покоя и стройка, которая ведется прямо над туристическим объектом. Градоначальник Абилкаир Байпаков предоставил комментарий корреспонденту Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Корреспондент Lada.kz побывал на опасном участке. На сегодня, 8 февраля, он все еще огорожен.

По словам акима, скала может крошиться сама по себе. Глава города также признал, что процесс разрушения породы может быть связан и с механическим воздействием, то есть со строительными работами, которые ведут над огороженным участком.

Это необходимо досконально изучить, - подчеркнул глава города.

Трещины на скале – это повторяющееся явление, отметил аким. Он добавил, что провел встречу с руководством компании, которая ведет строительство на скалах. Последние сообщили, что окажут содействие в положительном решении вопроса.

Абилкаир Байпаков привел в пример гостиничный комплекс «Caspian Riviera», который был возведен под руководством сербского инженера-строителя Милана Девича.

Милан Девич из своего опыта сказал, что даже в развитых странах, таких как Греция и Турция, скалы могут крошиться сами по себе, если даже там не ведутся какие-либо строительные работы, - говорит Абилкаир Байпаков.

Напомним, из-за возможного обрушения Скальной тропы чиновники установили ограждение.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Это необходимо досконально изучить, - подчеркнул глава города. - очередная статья распила.
08.02.2025, 13:42
sake bakeevich
sake bakeevich
Я в шоке: даже в Развитых странах, оказывается, что-то может крошиться, что ж тогда нам ждать от этой жизни!
08.02.2025, 12:49
sake bakeevich
sake bakeevich
Я в шоке: даже в Развитых странах, оказывается, что-то может крошиться, что ж тогда нам ждать от этой жизни!
08.02.2025, 12:49
Кинст
Кинст
))))))))))) жаль, смайликов тут нет ))))
08.02.2025, 11:59
Банкир
Банкир
клоун
08.02.2025, 09:57
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