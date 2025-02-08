Ярмарка вакансий пройдет в пригороде Актау

В рамках «Года рабочих профессий» в Мунайлинском районе состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщает пресс-служба районного акимата.

Фото автора из архива Lada.kz

На ярмарке вакансий будет предоставлена информация о действующих мероприятиях в рамках государственной программы.

Выпускники и безработные граждане могут устроиться на постоянную работу путем установления прямых контактов и диалога с работодателями.

Мероприятие пройдет во вторник, 11 февраля, в 11:00 часов, в центральном Доме культуры Мунайлинского района имени Фаризы Онгарсыновой.