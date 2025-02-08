Спасем 4-летнего Никиту Гикалова вместе: на благотворительную ярмарку приглашают жителей Актау

Для сбора 96 миллионов тенге, которые пойдут на лечение четырехлетнему Никите Гикалову, в Актау объявлена благотворительная ярмарка.

Фото предоставлено родителями Никиты Гикалова

Мероприятие проводится при поддержке руководства школы №10, всех учащихся и преподавателей.

На ярмарку приглашают мастеров, авторов, художников, кондитеров, готовых представить свои творения, а также людей, желающих их приобрести, и, тем самым, внести свой вклад в спасение жизни маленького Никиты Гикалова.

Акция запланирована на понедельник, 10 февраля, с 12:00 до 14:00 часов, в стенах школы №10 в 11 микрорайоне.

Ранее в Lada.kz обращались родители мальчика для помощи в спасении своего сына, страдающего острым лимфобластным лейкозом.

Жители Актау, желающие оказать помощь семье, могут узнать необходимые данные по ссылке.