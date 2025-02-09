Рядом детсад и школа: жители 1 микрорайона Актау не могут дождаться ремонта тротуара

Родители детей, посещающих школу №3 и ясли-сад №8 «Акжелкен» в 1 микрорайоне, жалуются на удручающее состояние тротуара. Люди говорят, что на протяжении полугода периодически обращаются к местным властям с просьбой обновить тропинку для населения, однако жалобы остаются без ответа.

Фото: стоп-кадр из видео

Жительница 1 микрорайона опубликовала свое обращение в Telegram-чате акима области. По ее словам, недалеко от школы №3 и детского сада «Акжелкен» проходит тротуар, который не могут привести в порядок более полугода. Однако жалобы людей до текущего момента не были услышаны.

Сколько раз просили проложить нормальный тротуар. Детям, мамам с детьми в колясках, можно сказать, приходится передвигаться по бездорожью. Уложите тротуарную дорожку. Я просила и летом, и осенью, сейчас уже зима заканчивается, но ничего так и не сделано, - говорит автор видео.

Редакция Lada.kz ожидает комментария от Актауского городского акимата.

Напомним, корреспонденты издания провели эксперимент, прогуливаясь с детской коляской по тротуарам областного центра. Увы, результаты оказались неутешительными. Подробнее по ссылке.