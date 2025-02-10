Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 10 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 10 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 10 февраля, проведение плановых работ запланировано в микрорайонах Толкын-1, 2.

С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ с 1 по 16, 17-26, 31-34, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 54,135-139, 141-145, 29-33, 53,76, 88, 90, 92, 94, 96, 98.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 10 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению без отключений будут проводиться по следующим адресам:

3 микрорайон, в доме № 155;

33 микрорайон, в доме № 7.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 1, 2, 3, 6 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие отопления в школе № 9 в 7 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.